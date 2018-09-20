2018/09/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلوجّه النائب عن تحالف سائرون، حمدالله الركابي، انتقادات لتصريحات وتغريدات بعض السفراء، كان آخرها للسفير البريطاني في العراق.وقال الركابي، في بيان: "للأسف الشديد أننا نسمع ونقرأ بين الحين والآخر تصريحات وتغريدات لسفراء بعض الدول في العراق وهم يتحدثون عن الواقع السياسي العراقي وعملية تشكيل الحكومة القادمة".وأضاف النائب عن تحالف سائرون أنهم بذلك "يتجاوزون مساحات عملهم الدبلوماسي ويتدخلون في شؤون العراق الداخلية". وتابع الركابي أنه "في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا المطلق لأي تدخل في الشأن العراقي، نهيب بسفراء الدول كافة الالتزام بالضوابط والمحددات والقوانين والأعراف الدبلوماسية التي تنظم عملهم ".مشيراً إلى أن "على الحكومة العراقية أن تقوم بدورها في عدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤونها حفاظاً على سيادة العراق واستقلاله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن تحالف سائرون ينتقد "تصريحات وتدخلات" سفراء الدول في الشأن العراقي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن تحالف سائرون ينتقد "تصريحات وتدخلات" سفراء الدول في الشأن العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).