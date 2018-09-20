الاتحاد الوطني : لا مساومة على حقنا بمنصب محافظ كركوك

2018/09/20 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ان منصب محافظ كركوك من حقه ولن يساوم على ذلك .

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