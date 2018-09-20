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الحلبوسي يثمن مواقف الاردن الداعمة للعراق
2018/09/20 | 19:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي السفير الاردني لدى العراق منتصر الزعبي.

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