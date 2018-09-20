حسن كريم : جدلية الكتلة الاكبر بطريقا للانتهاء باختيار رئيس حكومة مستقل

2018/09/20 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم ان استمرار الخلاف بشأن معرفة الكتلة الأكبر داخل البرلمان ، سينتهي مع الاتجاه لاختيار رئيس حكومة مستقل .

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