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حسن كريم : جدلية الكتلة الاكبر بطريقا للانتهاء باختيار رئيس حكومة مستقل
2018/09/20 | 19:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم ان استمرار الخلاف بشأن معرفة الكتلة الأكبر داخل البرلمان ، سينتهي مع الاتجاه لاختيار رئيس حكومة مستقل .

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