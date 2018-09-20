2018/09/20 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سهم "جنرال إلكتريك" بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الكشف عن عطل في توربينات الطاقة الجديدة في الشركة.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سهم "جنرال إلكتريك" بنحو 3.4% إلى 12.42 دولار، بعد أن سجل خلال التعاملات مستوى 12.36 دولار.

وجاء هبوط سهم "جنرال إلكتريك" بعد أن بعد كشف رئيس قسم الطاقة في الشركة عن مشكلة لديها في أحدث خط من توربينات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

كما خفض بنك "جي.بي.



مورجان" السعر المستهدف للسهم الذي يعاني من الأداء الضعيف من 11 دولاراً إلى 10 دولارات، بعد هذه التصريحات.

وقال "ستيفن توسا" المحلل في البنك بمذكرة بحثية اليوم إن المشكلة تسببت في كسر شفرة توربينات في محطة لتوليد الكهرباء في "تكساس".

وكانت "جنرال إليكتريك" قد سجلت تراجعاً في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنها حققت زيادة في الإيرادات.

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