تركيا تعلن خطتها الاقتصادية الجديدة وتخفض تقديرات النمو

2018/09/20 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من - سالي إسماعيل:

مباشر: أعلنت تركيا خطتها الاقتصادية الجديدة متوسطة الآجل، كما قلصت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العامين الحالي والمقبل.

ويأتي الإعلان عن البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا وسط خسائر حادة للعملة تتجاوز 40% في العام الحالي وحتى الآن وذلك بالرغم من محاولات البنك المركزي التركي إنقاذ الوضع برفع معدل الفائدة إلى 24%.

وكشف وزير المالية التركي بيرات ألبيرق خلال كلمته بمؤتمر صحفي في إسطنبول، اليوم الخميس، أن الحكومة خفضت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العامين الحالي والمقبل إلى 3.8% و2.3% على الترتيب مقابل التوقعات السابقة والبالغة 5.5%.

كما تعهد بخفض الإنفاق العام بحوالي 10 مليارات دولار في ظل محاولة البلاد إعادة بناء ثقة السوق مع إبجاد طريقة للخروج من أزمة العملة، لكنه لم يوضح سبل تحقيق مثل هذه الأهداف.

وذكر وزير المالية التركي أنه سيتم تقليص عجز الموازنة لنحو 1.9% نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و1.8% في عام 2019.

وتوقع البرنامج الحكومي التركي تسارع التضخم لمستوى 20.8% في العام الجاري.

وأوضح ألبيرق أن البنك المركزي التركي سوف يستخدم كافة أدواته من أجل إعادة التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2020.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى 17.9% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.

وتعهد ألبيرق بتعليق بعض مشاريع البنية التحتية الخاصة ببرنامج الرئيس رجب طيب أردوغان مع تعزيز إضافي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن تركيا سوف توفر مليوني فرصة عمل بحلول عام 2021.

وقال الوزير التركي إن البنوك ستخضع لدراسات التقييم الصحي من أجل تحديد هيكلها المالي وجودة أصولها، مضيفاً أنه سيتم متابعة نتائج هذه الدراسات واتخاذ خطوات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك.

وأكد أن السياسات المستقبلية ستساعد على تعزيز القطاع المصرفي وكذلك توفير الائتمان للاقتصاد الحقيقي بمعدلات فائدة معقولة مشيراً إلى أنه سيتم في الوقت نفسه إنشاء وحدة لإعادة هيكلة الائتمان إذا لزم الأمر.

وأضاف أن التأكد من استمرار البنوك في تمويل الأعمال التجارية هو إحدى الأولويات، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وبحلول الساعة 2:47 مساءً بتوقيت جرينتش، قلصت العملة التركية خسائرها مقابل الدولار لتفقد نحو 0.7% من قيمتها وتسجل 6.2751 ليرة.

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