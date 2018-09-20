عملة الأرجنتين تتجاهل الانكماش الحاد للاقتصاد وترتفع 4%

2018/09/20 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت عملة الأرجنتين بأكثر من 4% أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن محادثات تسريع صرف باقي قرض صندوق النقد الدولي رغم الانكماش الحاد للاقتصاد.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع البيزو الأرجنتيني بنسبة 2.6% أمام الدولار ليسجل 38.2949 بيزو، بعد مكاسب تجاوزت 4% في وقت سابق من التعاملات.

وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي لتعزيز حزمة المساعدات البالغة 50 مليار دولار والتي تم إقرارها في يونيو الماضي.

وقال "جيري رايس" المتحدث باسم صندوق النقد إنه تم إحراز تقدماً كبيراً في المحادثات بين ممثلي الصندوق والحكومة الأرجنتينية بشأن ترتيبات تمويل جديدة وسياسات اقتصادية أقوى يمكن أن ينظر فيها المجلس قريباً.

ويأتي صعود البيزو الأرجنتيني مع الأداء الضعيف للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث سجل أدنى مستوى في شهرين خلال التعاملات.

وفقدت عملة الأرجنتين قرابة نصف قيمتها هذا العام مع تزايد قلق المستثمرين بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها في العام المقبل.

وكانت بيانات اقتصادية، قد أظهرت أمس انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني هذا العام وهو أكبر تراجع منذ الربع الثالث من 2014.

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