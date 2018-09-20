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عمليات الرافدين تعلن نجاح خطة زيارة عاشوراء بأربع محافظات
2018/09/20 | 19:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون، الخميس، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم في اربعة محافظات، مؤكدا عدم دون حدوث اي خرق امني.وأضاف دبعون، أن "نجاح الخطة اعتمد في الاساس على يقظة وانتباه عناصر القوات الامنية، فضلاً عن تعاون المواطنين واصحاب المواكب مع الاجهزة الامنية المنتشرة بالقرب منهم".

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