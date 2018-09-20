ميليشيات المعارضة تسلم قطاعات الزيتون للمجالس المحلية في عفرين

2018/09/20 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الأركان التابعة لميليشيات المعارضة، تعميماً، اطلعت (باسنيوز) على نسخة منه، تطالب فيه الفصائل بتسليم قطاعات الزيتون العائدة للممتلكات العامة والخاصة للمجالس المحلية الموالية لتركيا، في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت الهيئة في تعميمها، إن «مسؤولية عصر وقطاف أشجار الزيتون تقع على عاتق ومسؤولية المجالس المحلية في كل ناحية»، وأنه على كافة الفصائل «تسليم جميع قطاعات أشجار الزيتون العائدة لممتلكات العامة والخاصة للمجالس المحلية في مناطق سيطرتها».

وأردف البيان «تتم آلية الاستلام والتسليم وفق الأصول، ونهيب بكافة الفصائل الالتزام بمضمون هذا التعميم وكل مخالفة تستوجب المسؤولية».

وكانت تلك الميليشيات قد فرضت على مزارعي عدد من قرى ناحية بلبل (زركا – جوبانا – كيلا – ديكي ...) إتاوات لقاء السماح لهم بجني محصول الزيتون لهذ العام، حيث فرضت مبلغ 2500 ليرة سورية على كل شجرة زيتون يدفعها المزارع بعد الانتهاء من جني المحصول.

يذكر أن الجهة المذكورة سبق وأن أصدرت عدداً من التعاميم الخاصة بمنع حمل السلاح في المدينة وكذلك منع الاعتقالات العشوائية، إلا أن أياً منها لم تطبق على أرض الواقع بسبب عدم التزام الميليشيات بها، حسب شهود محليين.

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