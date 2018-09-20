(بالصور) مظليان من البيشمركة يشاركان في مهرجان‹COUPE ICARE› الفرنسي

2018/09/20 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشارك كل من كوردوان نقشبندي وعيلمي مزروي، المظليان في وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، في مهرجان ‹COUPE ICARE› بفرنسا.

بالصدد، قال المظلي الكوردي كوردوان نقشبندي لـ (باسنيوز): «للمرة الرابعة نشارك باسم كوردستان وتحت علم كوردستان في هذا المهرجان الدولي الكبير.

وأضاف «تجري هذا العام الدورة الـ 45 لهذا المهرجان، وهي مشاركتنا الرابعة فيه بلوغو وزارة البيشمركة وعلم كوردستان».

وأشار إلى أن هذا المهرجان يظهر محبة العالم الكبيرة لإقليم كوردستان، وقال: «يظهر المشاركون في المهرجان احتراماً واهتماماً بالغين بنا، وذلك بسبب مكانة إقليم كوردستان وقوات البيشمركة».

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