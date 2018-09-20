2018/09/20 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق في مقهى وسط النجف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في مقهى وسط النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في مقهى وسط النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).