تخوفا من تهديدات إيرانية... إسرائيل تحصن منشآتها النووية

2018/09/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، زئيف سنير، إن إسرائيل استحدثت تحصينا لحماية منشآتها النووية والدفاع عنها، تخوفا من أية تهديدات إيرانية.

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