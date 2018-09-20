تعرف على سبب تغريم تركيا لـ

2018/09/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة مكافحة الاحتكار في تركيا، اليوم الخميس، تغريم شركة "غوغل" بمبلغ 93 مليون ليرة تركية (نحو 15 مليون دولار) لانتهاكها قانون المنافسة في مجال مبيعات البرمجيات للأجهزة النقالة.

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