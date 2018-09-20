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ما حقيقة خطورة تناول السمك مع الحليب
2018/09/20 | 19:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يعتقد الكثيرون بخطورة تناول الأسماك متبوعة بالحليب، إذ توارثت الأجيال معلومات حول مشاكل صحية ناتجة عن ذلك.

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