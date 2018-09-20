English | كوردى


واشنطن تفرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية لشرائها مقاتلات وصواريخ روسية
2018/09/20 | 20:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

فرضت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على وحدة رئيسية في الجيش الصيني لشرائها مقاتلات روسية من طراز سوخوي سو-25 وصواريخ إس-400 أرض جو.

وأعلنت واشنطن أن شراء إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية للأسلحة الروسية ينتهك العقوبات الأمريكية على روسيا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الإجراء “يهدف إلى فرض كلفة على روسيا ردا على أنشطتها الخبيثة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية لشرائها مقاتلات وصواريخ روسية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تفرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية لشرائها مقاتلات وصواريخ روسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ #مظهر محمد صالح - رصيف شارع المتنبي :قبضة اليد وأنامل الرحمة
⋙ قوباد الطالباني يدعو إلى الابتعاد عن الممارسات السلبية في الدعاية الانتخابية
⋙ داخلية كوردستان تصدر تحذيرا انتخابيا لضباط ومسؤولين
⋙ تحالف ‹الفتح› يعلن شرطه لقبول ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية
⋙ الخالصي: محاولات تغيير الوجوه لن تخدع الشعب
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| كاتبة ليبية: استمرار الاشتباكات في طرابلس يهدد إقامة الانتخابات
⋙ قطة شجاعة تهاجم كلبين ضخمين وتجبرهما على الهروب (فيديو)
⋙ (بالصور) مظليان من البيشمركة يشاركان في مهرجان‹COUPE ICARE› الفرنسي
الأكثر شيوعا