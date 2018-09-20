واشنطن تفرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية لشرائها مقاتلات وصواريخ روسية

2018/09/20 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على وحدة رئيسية في الجيش الصيني لشرائها مقاتلات روسية من طراز سوخوي سو-25 وصواريخ إس-400 أرض جو.

وأعلنت واشنطن أن شراء إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية للأسلحة الروسية ينتهك العقوبات الأمريكية على روسيا.



وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الإجراء “يهدف إلى فرض كلفة على روسيا ردا على أنشطتها الخبيثة”.

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