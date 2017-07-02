English | كوردى


أ ف ب: واشنطن تضيف 33 مسؤولا عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات
2018/09/20 | 20:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أ ف ب: واشنطن تضيف 33 مسؤولا عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أ ف ب: واشنطن تضيف 33 مسؤولا عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات قناة الغد.

www.alghad.tv/wp-content/uploads/2017/07/2عاجل-للويب-سايت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أ ف ب: واشنطن تضيف 33 مسؤولا عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أ ف ب: واشنطن تضيف 33 مسؤولا عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ القبض على 3 ارهابيين يقومون بتهديد الاهالي في قضاء الشرقاط
⋙ العمليات المشتركة تنعى فاضل برواري: شهم كانت له صولات ضد الارهاب
⋙ ضد المرأة - تشان يعتذر عن تصريحاته بشأن طرد رونالدو
⋙ لوكاكو من نادي المائة: أتحدث مع دروجبا كل يوم
⋙ الاتحاد والتعاون - ردود أفعال غاضبة من جماهير العميد بعد الخماسية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| كاتبة ليبية: استمرار الاشتباكات في طرابلس يهدد إقامة الانتخابات
⋙ قطة شجاعة تهاجم كلبين ضخمين وتجبرهما على الهروب (فيديو)
⋙ (بالصور) مظليان من البيشمركة يشاركان في مهرجان‹COUPE ICARE› الفرنسي
الأكثر شيوعا