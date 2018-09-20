2018/09/20 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مراسل الغد، إن روسيا وإسرائيل اتفقتا على ضرورة الحفاظ على التنسيق مستقبلا لمنع وقوع حوادث جديدة في سوريا.

وتواصل البعثة الإسرائيلية برئاسة قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال مباحثاتها مع المسؤولين العسكريين بالقوات المسلحة الروسية في موسكو، حيث تم التاكيد على مواصلة أنظمة منع الاحتكاك بين البلدين.

واستعرض الجانبان المحاولات الإيرانية للتمركز في سوريا ونقل أسلحة استراتيجية إلى ميليشيا حزب الله.

وكانت الخارجية الروسية ذكرت أن حادث إسقاط الطائرة الروسية قبالة سواحل سوريا، يتطلب توضيحات إضافية من إسرائيل.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الطيارين الإسرائيليين تصرفوا بطريقة غير مهنية على أقل تقدير.



كما أشارت إلى أنه ستتوفر معلومات في القريب، بشأن دور الطيارين الإسرائيليين في إسقاط الطائرة الروسية.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: روسيا وإسرائيل تتفقان على التنسيق لمنع وقوع حوادث جديدة بسوريا) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: روسيا وإسرائيل تتفقان على التنسيق لمنع وقوع حوادث جديدة بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).