أمريكا توسع العقوبات ضد روسيا

2018/09/20 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين أن الولايات المتحدة تضيف إلى قائمة العقوبات 33 شخصاً زُعم أنهم على صلة بـ"قطاع الدفاع والاستخبارات" الروسي.

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