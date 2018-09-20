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أمريكا توسع العقوبات ضد روسيا
2018/09/20 | 20:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين أن الولايات المتحدة تضيف إلى قائمة العقوبات 33 شخصاً زُعم أنهم على صلة بـ"قطاع الدفاع والاستخبارات" الروسي.

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