قطة شجاعة تهاجم كلبين ضخمين وتجبرهما على الهروب (فيديو)

2018/09/20 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد قطة شجاعة تهاجم كلبين ضخمين وتجبرهما على الهروب.

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