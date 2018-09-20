غوتيريش: التعددية معرضة للخطر ويجب أن نحافظ عليها

2018/09/20 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن سياسات ترامب تشكل تهديدا للتعددية.

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