الداخلية: تامين زيارة عاشوراء دون تسجل حوادث

2018/09/20 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الخميس، تأمين وتوفير الحماية اللازمة لزائري الإمام الحسين (ع) في كربلاء بذكرى عاشوراء دون حوادث تذكر.وقال الاعرجي في بيان : "اتقدم الى كافة ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية وبالأخص المشتركين في تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهود مباركة أسفرت عن تأمين وتوفير الحماية اللازمة لزائري الإمام الحسين عليه السلام بذكرى استشهاده دون حوادث تذكر".ودعا الاعرجي المنتسبين الى "إتمام اخذ الحيطة والحذر من أجل إستمرار النجاح في عملكم مع ضرورة التركيز على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان خدمة لأبناء شعبنا الكريم".

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