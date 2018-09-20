رقم قياسي إنكليزي سلبي في دوري الأبطال

2018/09/20 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أصبح فريق مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يتعرض للهزيمة في أربع مباريات متتالية عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومني السيتي بهزيمة مفاجئة، في عقر داره، أمام فريق ليون الفرنسي (1-2)، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات للتشامبيونزليغ، وذلك أمام أنظار مدربه الإسباني بيب غوارديولا، الذي تابع المباراة من مدرجات ملعب “الاتحاد”، بسبب عقوبة الإيقاف من الموسم الماضي أيضا.

وخسر الفريق الإنجليزي، قبل ذلك، في آخر ثلاث مباريات له في الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا، وكانت الأولى ضمن هذه السلسلة، أمام بازل السويسري (1-2)، في إياب دور الستة عشر للبطولة.

ومن ثم سقط مانشستر سيتي أمام مواطنه ليفربول، ذهابا (0-3) وإيابا (1-2)، في دور الستة عشر للتشامبيونزليغ، قبل أن يخسر أمام ليون يوم أمس، ويصبح أول فريق إنجليزي يتلقى أربع هزائم متتالية في البطولة الأوروبية المرموقة.



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