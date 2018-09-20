البصرة تبدأ بإنشاء سد ترابي على شط العرب لمعالجة ارتفاع نسب الملوحة

2018/09/20 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة وكالة وليد حميد كيطان بدء الحكومة المحلية بإنشاء سدة ترابية على شط العرب من أجل معالجة مشكلة ارتفاع نسب الملوحة في مياهه، خاصة وأن المحافظة لم تستفد من زيادة الاطلاقات المائية من مؤخر ناظم قلعة صالح.

وقال كيطان في تصريح له إن استمرار وزارة الموارد المائية بعدم تقديم التصاميم لإنشاء سد قاطع على شط العرب سيجبر حكومة البصرة المحلية بالشروع في إنشاء سدة ترابية في جزيرة السندباد تفصل المياه المالحة عن الحلوه، مشيرًا إلى أن مدة العمل لن تتجاوز الـ 10 أيام.

وأضاف كيطان أن إنشاء تلك السدة من شأنه أن يحسن من نوعية المياه الواصلة إلى مناطق شمال البصرة بدءًا من منطقة الكرمة مرورًا بناحية الهارثة وانتهاءً بناحية الدير، خاصة بعد جهود العتبة الحسينية في نصب العديد من المضخات على ذلك المشروع ماسيؤدي إلى انخفاض مستوى المياه القادمة من نهر دجلة.

وحول الأقاويل التي تشير إلى أن مشروع السدة الترابية قد يؤدي إلى حدوث فيضان في البصرة؛ أشار كيطان إلى أن أي زيادة في كميات المياه يمكن السيطرة عليها عن طريق “ناظم قلعة صالح” والذي يعتبر سدة قاطعة يمكن التحكم بها.

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