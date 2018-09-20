2018/09/20 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على 3 ارهابيين يقومون بتهديد الاهالي بقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للمديرية تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، ان "مفارز المديرية في قيادة عمليات صلاح الدين، بناء على معلومات دقيقة، تمكنت من القبض على ارهابيين يقومون بطبع وتوزيع منشورات تهدد اهالي قضاء الشرقاط"، مبينا ان "هذه التهديدات تحمل شعار عصابات داعش الارهابي وتتوعد الاهالي بالقتل والانتقام".

واشار الى انه "تم تسليم الارهابيين الى الجهات المختصة وفق المادة 4/1 ارهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 ارهابيين يقومون بتهديد الاهالي في قضاء الشرقاط) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 3 ارهابيين يقومون بتهديد الاهالي في قضاء الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرأي العام).