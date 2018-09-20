الاعرجي يؤكد تأمين زيارة عاشوراء دون اي حوادث او خروقات

2018/09/20 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الخميس، تأمين وتوفير الحماية اللازمة لزائري الإمام الحسين (ع) في كربلاء بذكرى عاشوراء دون حوادث تذكر.وقال الاعرجي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، "اتقدم الى كافة ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية وبالأخص المشتركين في تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهود مباركة أسفرت عن تأمين وتوفير الحماية اللازمة لزائري الإمام الحسين عليه السلام بذكرى استشهاده دون حوادث تذكر".ودعا الاعرجي المنتسبين الى "إتمام اخذ الحيطة والحذر من أجل إستمرار النجاح في عملكم مع ضرورة التركيز على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان خدمة لأبناء شعبنا الكريم".واحيا ملايين الزوار العراقيين والاجانب خلال اليومين الماضيين زيارة عاشوراء وسط اجراءات امنية مشددة .

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