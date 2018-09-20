باوك 0-1 تشيلسي

2018/09/20 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة تشيلسي وباوك مباشر

مشاهدة البث البث لمباراة تشيلسي وباوك اليوناني على الانترنت

البث المباشر لمباراة تشيلسي اليوم

يسعى تشيلسي إلى تحقيق بداية جيدة في مسابقة الدوري الأوروبي عندما ينزل ضيفاً على باوك سالونيكي اليوناني في المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

- لم تتغير الأمور في الشوط الثاني: استمر تشيلسي في البحث عن مرمى الحارس باشالاكيس، واستمر باوك في الدفاع فقط.

- نهاية الشوط الأول بتفوق تشيلسي بهدف نظيف مع سيطرة مطلقة وفرص عديدة.

38 - ماركوس ألونسو يمنح بيدرو فرصة ذهبية للتسجيل لكن الدولي الإسباني فشل في زيارة الشباك رغم موقعه المناسب.

- تحرك باوك وحاول الوصول إلى مرمى البلوز لكن دفاعات ساري تحلت بالثبات والهدوء.

9 - تشيلسي متحكم بزمام الأمور: بيدرو يلعب عرضية باحثاً عن رأس موراتا والأخير سدّدها قريبة من المرمى.

6 - ويليان يستثمر تمريرة روس باركلي ويمنح التقدم لتشيلسي.

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