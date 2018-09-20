الدوري السعودي - الشباب يتعادل والاتحاد يسقط بخماسية

2018/09/20 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر تعادل فريق نادي الشباب مع نظيره الفتح بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة، على ملعب فيصل بن فهد "الملز"، بدوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سجل الهدف الأول اللاعب أرثر كرور للشباب في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، وذلك عن طريق رأسية لعبها من عرضية جاءت من الجبهة اليسرى.

واستطاع ماتياس جراي من تسجيل هدف التعادل للفتح بالدقيقة 25 من زمن المباراة، بعدما سدد الكرة التي لعبت من ركلة ركنية في المرمى.



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وبذلك يرفع الشباب رصيده للنقطة السابعة، في المركز الثاني بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الجولة، فيما رفع الفتح رصيده للنقطة الثالثة في المركز السابع.

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وعلى جانب آخر، فاز فريق التعاون على نظيره الاتحاد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، باللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

سجل الهدف الأول اللاعب جهاد الحسين بالدقيقة 18 للتعاون، قبل أن يتعادل فهد المولد للاتحاد بالدقيقة 23، ليسجل نفس اللاعب هدف التقدم بالدقيقة 37، وتعادل هيلدون أوجوستو للتعاون في الدقيقة 43.

#التعاون ينتصر على #الاتحاد بخمسة أهداف لثلاثة فى الجولة الثالثة من الدوري السعودي.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) September 20, 2018 وأضاع هيلدون أوجوستو ركلة جزاء للتعاون في الدقيقة 51 من زمن المباراة، قبل أن يسجل جهاد الحسين الهدف الشخصي الثاني والثالث للتعاون.

وفي الدقيقة 75 من زمن المباراة، تمكن اللاعب ليندر تاوامبا من تسجيل الهدف الرابع للتعاون، وتمكن عبد العزيز العرياني من تسجيل الهدف الثالث للاتحاد.

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واختتم أهداف المباراة اللاعب عبد الفتاح آدم الذي سجل هدفًا لفريق التعاون، لتنتهي المباراة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وبذلك يستمر الاتحاد في المركز الأخير بترتيب فرق الدوري، في حين يرفع التعاون رصيده للنقطة الخامسة، يحتل بها المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري السعودي.





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