منتخب مصر يؤجل سفره إلى سوازيلاند 24 ساعة

2018/09/20 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، تأجيل السفر إلى سوازيلاند، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره سوازيلاند، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة، في تصفيات كأس الامم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون.

واستقر الجهاز الفني على تأخير سفر المنتخب لمدة 24 ساعة، ليكون السفر يوم 13 سبتمبر بدلًا من 12 بسبب ظروف الطيران.



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وتقام مباراة الجولة الثالثة بين منتخب مصر وسوازيلاند، في ملعب السلام بالقاهرة يوم 12 سبتمبر الجاري، في تمام السابعة مساءً.

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وتتجه البعثة صباح اليوم الذي يلي المواجهة على متن الطيران العادي بعد أن بحث مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم على فرصة توفير طائرة خاصة.

ولم يجد اتحاد الكرة المصري بديلًا سوى السفر على الطيران العادي، بسبب ضيق الوقت بين مواجهتي تصفيات كأس أمم إفريقيا.

المتعة الأوروبية مستمرة معنا الليلة 🤩⚽️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/1zoALxpmlF

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2018

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