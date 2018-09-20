الاعرجي يثني على جهود ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية في تأمين زيارة عاشوراء

2018/09/20 | 21:13

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أثنى وزير الداخلية قاسم الاعرجي على جهود ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية في تأمين زيارة عاشوراء وتوفير الحماية لزوار الإمام الحسين عليه السلام وأخيه ابي الفضل العباس ومراسم العزاء الحسيني التي أقيمت بالمناسبة.

بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية جاء فيه "إلى كافة ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية وبالأخص المشتركين في تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام اتقدم اليكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهود مباركة أسفرت عن تأمين وتوفير الحماية اللازمة لزائري الإمام الحسين عليه السلام بذكرى استشهاده دون حوادث تذكر".ودعا الاعرجي منتسبي الوزارة إلى إتمام عملهم بأخذ الحيطة والحذر من أجل استمرار النجاح في عملكم مع ضرورة التركيز على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان خدمة لأبناء الشعب العراقي الكريم. وأضاف الاعرجي "شكري موصول إلى المرجعية الدينية المباركة والامانتين المقدستين الحسينية والعباسية وأصحاب المواكب الحسينية والمواطنون كافة ووسائل الإعلام التي نقلت هذه الزيارة المباركة".انتهىم .



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