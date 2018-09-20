عفرين.. مسلحو الفصائل السورية يسرقون مولدة كهربائية بعد تعذيب صاحبها

2018/09/20 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – عفرينأقدم مسلحون من الفصائل السورية التابعة لتركيا في عفرين بكوردستان سوريا، على سرقة مولدة كهربائية، بعد أن ضربوا وعذبوا صاحبها بعنف.وأفاد مصدر من داخل مدينة عفرين، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "مسلحي الفصائل السورية داهموا، أمس الأربعاء، موقعاً فيه مولدة كهربائية توفر التيار الكهربائي لعدد من منازل حي الأشرفية في عفرين، وأقدموا على ضرب وتعذيب صاحب المولدة".وأضاف المصدر أنه "بعد أن انتهى المسلحون من ضرب وتعذيب ذلك المواطن، أقدموا على سرقة مولدة الكهرباء خاصته، واصطحبوها معهم إلى خارج المدينة".وتفتقر منطقة عفرين بكوردستان سوريا للكهرباء الحكومية، فيما يعتمد الأهالي على مولدات الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي لمدة لا تتجاوز 10 ساعات في اليوم.وبعد سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين بكوردستان سوريا، بدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب وسرقة كل شيء، بدءاً من الدجاج والمواشي، وصولاً إلى السيارات والآليات الزراعية وأثاث ومحتويات المنازل، ومع انطلاق موسم الحصاد، بدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب المحاصيل الزراعية أيضاً، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب واضطهاد وخطف المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتها دون أي رادع.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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