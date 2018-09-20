English | كوردى


ترامب يوقع مرسوما للبدء بتنفيذ حزمة عقوبات جديدة على روسيا
2018/09/20 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مرسوما للبدء بتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يوقع مرسوما للبدء بتنفيذ حزمة عقوبات جديدة على روسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يوقع مرسوما للبدء بتنفيذ حزمة عقوبات جديدة على روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ داخلية كوردستان تصدر تحذيرا انتخابيا لضباط ومسؤولين
⋙ تحالف ‹الفتح› يعلن شرطه لقبول ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية
⋙ الخالصي: محاولات تغيير الوجوه لن تخدع الشعب
⋙ بريت ماكغورك ينعى برواري: كان مناضلا وقائدا بطوليا
⋙ العامري ينعى براوري: له دور مميز في محاربة داعش
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| كاتبة ليبية: استمرار الاشتباكات في طرابلس يهدد إقامة الانتخابات
⋙ قطة شجاعة تهاجم كلبين ضخمين وتجبرهما على الهروب (فيديو)
⋙ (بالصور) مظليان من البيشمركة يشاركان في مهرجان‹COUPE ICARE› الفرنسي
الأكثر شيوعا