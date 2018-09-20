اعتقال ارهابيين كانوا يهددون الاهالي في الشرقاط

2018/09/20 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت استخبارات وزارة الدفاع، الخميس، عن اعتقال ثلاثة "ارهابيين" يهددون الاهالي في قضاء الشرقاط.

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