الموت يغيب فاضل برواري القائد في الفرقة الذهبية

2018/09/20 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي قائد الفرقة الذهبية، فاضل برواري، مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ52 عاماً.

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