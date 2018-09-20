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الموت يغيب فاضل برواري القائد في الفرقة الذهبية
2018/09/20 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفي قائد الفرقة الذهبية، فاضل برواري، مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ52 عاماً.

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