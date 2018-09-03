2018/09/20 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

نعت قيادة العمليات المشتركة البطل فاضل برواري قائد العمليات الخاصة الاولى الذي توفى مساء اليوم عن عمر يناهز ال52 عاما.

وقالت القيادة في بيان لها: “ببالغ الحزن والأسى تنعى قيادة العمليات المشتركة احد صناع النصر على الإرهاب البطل الشجاع قائد العمليات الخاصة الأولى اللواء فاضل برواري، هذا الشهم الذي كانت له صولات وجولات ضد العصابات الإرهابية، حيث غيبه الموت الحق إثر نوبة قلبية، سيبقى هذا المقاتل مفخرة للوطن وفي قلوب العراقيين كافة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: برواري سيبقى مفخرة للوطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: برواري سيبقى مفخرة للوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).