العراق وروسيا يناقشان التعاون الثنائي في مجال الطاقة

2018/09/20 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السفير العراقي في روسيا حيدر العذاري، الخميس، مع رئيس لجنة الطاقة البرلمانية في مجلس الدوما الروسي بافل نيكلوفيج زافالني سبل التعاون في مجالات الطاقة وزيادة عدد الشركات الروسية العاملة في العراق.وقالت السفارة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، إن "السفير العراقي في روسيا حيدر العذاري التقى في مبنى مجلس الدوما الروسي رئيس لجنة الطاقة البرلمانية في المجلس بافل نيكلوفيج زافالني"، مبينا أن "الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة وزيادة عدد الشركات الروسية العاملة في مجال الطاقة في العراق".واكد العذاري، بحسب البيان، أن "العراق يمتلك الرغبة الكبيرة لفتح المجال امام الشركات الروسية للاستثمار والعمل في العراق"، مؤكداً أن "الشركات الروسية العاملة هناك حققت نجاحات كبيرة في مجال عملها، الامر الذي يدفع الحكومة العراقية لحث الشركات الآخرى للعمل في مختلف المدن العراقية".من جهته، اكد زافالني، أن "روسيا تدعم العراق في كافة تطلعاته بالعودة القوية كقطب مؤثر في المنطقة، وتتطلع الى زيادة مستوى التعامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين"، مبيناً أنه "توجد رغبة قوية لدى الشركات الروسية بالعمل في العراق".

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