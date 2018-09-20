الذهب يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في سبتمبر

2018/09/20 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى خلال سبتمبر الجاري مع هبوط الدولار الأمريكي.

وجاء صعود المعدن الأصفر مع الأداء الضعيف للعملة الأمريكية والتي سجلت أدنى مستوى في شهرين خلال التعاملات.

ولا تزال التوترات التجارية محط أنظار المستثمرين حول تأثيرها على النمو الاقتصادي في الدول الكبري، حيث أظهر مسح حديث لوكالة "رويترز" أن الحرب التجارية سياسة خاطئة للولايات المتحدة.

وتوقع المسح تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الرابع إلى 2% مقارنة مع 4.2% في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بعكس التوقعات، بينما استقرت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة خلال أغسطس الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1211.30 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% إلى 1205.94 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6% إلى 93.979.

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