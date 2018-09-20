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فيديو| كاتبة ليبية: استمرار الاشتباكات في طرابلس يهدد إقامة الانتخابات
2018/09/20 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت فاطمة غندور، الكاتبة الصحفية الليبية، إن استمرار الاشتباكات في طرابلس يهدد إقامة الانتخابات، موضحة أن الفصائل المسلحة تسعى للعودة إلى العاصمة بعد أن كانت قد طردت منها سابقا.

وتجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين المليشيات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس فى منطقة عين زارة، اليوم الخميس، عقب خرق ميليشيا ثوار طرابلس لاتفاق وقف إطلاق النار الذى توصلت إليه البعثة الأممية مؤخرًا.

وكانت طرابلس قد شهدت أعنف اشتباكات لها منذ نحو 7 سنوات بين عدد من المليشيا التابعة لحكومة الوفاق، فى 26 أغسطس الماضى، حتى تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى 4 سبتمبر الجارى، برعاية بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا..

للمزيد من التفاصيل تتحدث فاطمة غندور، الكاتبة الصحفية الليبية، مع ياسر رشدي، عبر الفقرة الإخبارية.

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