English | كوردى


واشنطن تضيف 33 فرداً وكياناً عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات
2018/09/20 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها أضافت 33 من الأفراد والكيانات في روسيا إلى قائمة العقوبات لمعاقبة الحكومة الروسية على ما وصفته بأنه “أنشطتها الخبيثة”.

وأكدت الوزارة أن 33  فرداً وكياناً أدرجوا ضمن القائمة السوداء لكونهم جزءًا من الجيش الروسي أو أجهزة المخابرات الروسية أو يعملون لصالحها.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تضيف 33 فرداً وكياناً عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تضيف 33 فرداً وكياناً عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ داخلية كوردستان تصدر تحذيرا انتخابيا لضباط ومسؤولين
⋙ تحالف ‹الفتح› يعلن شرطه لقبول ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية
⋙ الخالصي: محاولات تغيير الوجوه لن تخدع الشعب
⋙ بريت ماكغورك ينعى برواري: كان مناضلا وقائدا بطوليا
⋙ العامري ينعى براوري: له دور مميز في محاربة داعش
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| كاتبة ليبية: استمرار الاشتباكات في طرابلس يهدد إقامة الانتخابات
⋙ قطة شجاعة تهاجم كلبين ضخمين وتجبرهما على الهروب (فيديو)
⋙ (بالصور) مظليان من البيشمركة يشاركان في مهرجان‹COUPE ICARE› الفرنسي
الأكثر شيوعا