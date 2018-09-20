واشنطن تضيف 33 فرداً وكياناً عسكريا روسيا إلى قائمة العقوبات

2018/09/20 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها أضافت 33 من الأفراد والكيانات في روسيا إلى قائمة العقوبات لمعاقبة الحكومة الروسية على ما وصفته بأنه “أنشطتها الخبيثة”.

وأكدت الوزارة أن 33 فرداً وكياناً أدرجوا ضمن القائمة السوداء لكونهم جزءًا من الجيش الروسي أو أجهزة المخابرات الروسية أو يعملون لصالحها.

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