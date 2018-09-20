البنك الدولي يصرف قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية تونس

2018/09/20 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر رسمي لرويترز اليوم الخميس إن البنك الدولي صرف قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية تونس.

وزاد المبلغ المصروف احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلي ما يعادل 78 يوما من الواردات، ارتفاعا من مستوى يعادل 68 يوما من الواردات جرى تسجيله في الأسابيع القليلة الماضية.

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