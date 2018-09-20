ظريف: أمريكا انتهكت المعاهدات التي وقعتها وتواجه ملفين في المحكمة الدولية

2018/09/20 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن أمريكا انتهكت حتى المعاهدات التي وقعتها، ولذلك فهي تواجه ملفين في المحكمة الدولية.

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