رونالدو مهدد بالغياب عن موقعتي يونغ بويز ومانشستر يونايتد القادمتين ‏في دوري الابطال

2018/09/20 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس مهددا بالغياب عن مباراة فريقه ‏أمام مانشستر يونايتد، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال ‏أرووبا بعد طرده أمام فالنسيا.‏

وذكرت صحيفة"مانشستر ايفينينج نيوز"، أن "نجم يوفنتوس سوف يغيب ‏عن المباراة المقبلة أمام يونج بويز في الجولة الثانيةبعد البطاقة الحمراء ‏التي تلقاها اما فالنسيا , وأوضحت أن "النجم البرتغالي قد يغيب عن ‏مباراة الجولة الثالثة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، حال ‏تغليظ العقوبة عليه , هذا وتعرض صاروخ ماديرا للطرد المباشر في ‏أولى لقاءاته بألوان البيانكونيري في دوري الأبطال، عقب مشادة بينه ‏وبين جيسون موريلو مدافع فالنسيا، انتهت بحصوله على البطاقة الحمراء ‏بعد قرار الحكم الذي استعان بمساعده قبل إشهارها , يشار الى ان الفريق ‏الإيطالي كان قد حقق الفوز بهدفين نظيفين من ضربتي جزاء نفذهما ‏البوسني ميراليم بيانيتش.‏

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