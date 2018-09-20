التحشيد لتظاهرات جديدة جنوبي العراق

2018/09/20 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحشد تنسيقيات المتظاهرين جنوبي العراق، إلى تظاهرات جديدة تنطلق الأسبوع المقبل، في محافظة البصرة التي انطلقت منها شرارة الغضب ضد البطالة وانعدام الخدمات والفقر.

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