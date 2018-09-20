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وزارة الدفاع تنعى قائد الفرقة الذهبية فاضل برواري
2018/09/20 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

نعت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، قائد الفرقة الذهبية، اللواء الركن فاضل برواري.وذكر بيان للوزارة، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تنعى وزارة الدفاع بطلا من ابطال جهاز مكافحة الارهاب وقائدا من قادته اللواء فاضل جميل البرواري قائد العمليات الخاصة الاولى الذي وافاه الاجل، يوم الخميس الموافق 20 أيلول 2018، اثر نوبة قلبية".

واضاف "ندعو الله العزيز القدير ان يتغمد روحه الطاهرة في فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".وفي وقت سابق من اليوم، توفي قائد الشرطة الذهبية، فاضل برواري، اثر جلطة قلبية.

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