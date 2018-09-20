افتتاح مشروع صحي ايطالي بنصف مليون يورو في زاخو

2018/09/20 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة قضاء زاخو في محافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان منظمة (AISPO) والقنصل الايطالي العام في الاقليم سيرينا موريني وصحة زاخو قاموا بافتتاح مشروع صحي بكلفة 500 الف يورو يقدم خدماته لاهالي في القضاء.

وعبر مدير عام صحة محافظة دهوك نزار عصمت طيب في تصريح صحفي عن سعادته بافتتاح مختبر مستشفى زاخو بدعم مباشر من الدولة الايطالية مع صحة دهوك.

واضاف طيب ان هذا المشروع الذي نفذ في زاخو بدعم ايطالي بمبلغ 500 الف يورو واسهم في فتح عدد من الاقسام في المستشفى ومنها مختبر ومركز 122 وعدد من الاجهزة الطبية والمستلزمات الضرورية لصحة زاخو مع تدريب الكوادر الصحية ومنتسبي الصحة في القضاء.

واوضح ان هذا جزء من المشاريع المستمرة للمديرية حيث تقوم ايطاليا منذ خمس سنوات بمساعدة المديرية وخصوصا من قبل منظمة (AISPO) بدعم مباشر من القنصل الايطالي العام في الاقليم.

واضاف طيب انه كان من المفترض توفير جميع المستلزمات منذ خمس سنوات لقطاع الصحة في زاخو بدعم ومساعدة من صحة دهوك لكي تتمكن صحة زاخو من خدمة الناس في القضاء وتوفير الاشياء التي تفتقدها، لافتا الى ان ايطاليا قدمت الكثير من المساعدات خلال الازمة المالية.

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