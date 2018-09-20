English | كوردى


إشبيلية يدك شباك ستاندر دو لياج بخماسية
2018/09/20 | 22:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ودوّن خماسية الفريق الأندلسي كل من الأرجنتيني ايفر بانيغا (8 و74 من ركلة جزاء) وفرانكو فازكويز (41) والفرنسي وسام بن يدر (49 و70) فيما سجل اللاعب المالي موسى دجينيبو هدف الفريق البلجيكي الوحيد. 

وفي ذات المجموعة، فاز كراسنودار الروسي خارج أرضه على بلدية آكهيسار سبور التركي 1-صفر. 

وفي المجموعة التاسعة، انتصر بشيكتاش التركي على ساربسبورغ النرويجي 3-1. 

وحقق كل من الهولندي ريان بابل (51) والتشيلي انزو روكو ( 69) والهولندي جيرمان لينز (82) أهداف الفريق التركي فيما دّون كريستوفر زاكارياسين هدف الفريق النرويجي الوحيد في الدقيقة 90. 

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، فاز جينك البلجيكي على ضيفه مالمو السويدي 2-صفر. 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشبيلية يدك شباك ستاندر دو لياج بخماسية) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إشبيلية يدك شباك ستاندر دو لياج بخماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).


كامل التفاصيل في: بي ان سبورت ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ انتصاران لتشيلسي ولاتسيو وهزيمة لمارسيليا في "يوروبا ليغ"
⋙ بعد غياب 17 شهرًا - بن عرفة يسجل هدفًا تاريخيًا لرين بالدوري الأوروبي
⋙ الدوري الإماراتي – الشارقة بالعلامة الكاملة واستمرار معاناة دبا الفجيرة
⋙ إصابة بيدرو بخلع في الكتف.. وساري لا يراها خطيرة
⋙ مسلحون يفجرون برجاً ناقلاً للطاقة الكهربائية في الحويجة غربي كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وباوك اليوناني (1-0) في الدوري الأوروبي
⋙ فيديو| كاتبة ليبية: استمرار الاشتباكات في طرابلس يهدد إقامة الانتخابات
⋙ بالصور:موكب جمعية التضامن الاسلامي يحيي ليلة الحادي عشر من المحرم بمسيرة من الشموع
الأكثر شيوعا