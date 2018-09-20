إشبيلية يدك شباك ستاندر دو لياج بخماسية

2018/09/20 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودوّن خماسية الفريق الأندلسي كل من الأرجنتيني ايفر بانيغا (8 و74 من ركلة جزاء) وفرانكو فازكويز (41) والفرنسي وسام بن يدر (49 و70) فيما سجل اللاعب المالي موسى دجينيبو هدف الفريق البلجيكي الوحيد.

وفي ذات المجموعة، فاز كراسنودار الروسي خارج أرضه على بلدية آكهيسار سبور التركي 1-صفر.

وفي المجموعة التاسعة، انتصر بشيكتاش التركي على ساربسبورغ النرويجي 3-1.

وحقق كل من الهولندي ريان بابل (51) والتشيلي انزو روكو ( 69) والهولندي جيرمان لينز (82) أهداف الفريق التركي فيما دّون كريستوفر زاكارياسين هدف الفريق النرويجي الوحيد في الدقيقة 90.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، فاز جينك البلجيكي على ضيفه مالمو السويدي 2-صفر.

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