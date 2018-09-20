مسلحو الفصائل السورية يطردون كورد عفرين من منازلهم ويُوطنون نازحي إدلب فيها

2018/09/20 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – عفرينأقدم مسلحون من الفصائل السورية التابعة لتركيا، على توطين عوائل من محافظة إدلب في عفرين بكوردستان سوريا، وفقاً لمصادر محلية من داخل عفرين.وأفادت المصادر، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "مسلحي الفصائل المذكورة أقدموا على توطين عدد من عوائل محافظة إدلب في قرية (كوكان تحتاني) التابعة لناحية (ماباتا) في عفرين بكوردستان سوريا".وأضافت المصادر ذاتها، أنه "تم توطين العوائل التي جُلبت من محافظة إدلب، في منازل المواطنين الكورد في القرية المذكورة".مشيرةً إلى أن "مسلحي فصيل (أحرار الشام) طردوا عوائل كلٍّ من الحاج حسن، الحاج صبحي، وحجيك، من منازلها بالقوة، وأسكنت العوائل الإدلبية فيها".وأكدت المصادر أن "مسلحي الفصائل السورية التابعة لتركيا مستمرة بتوطين العوائل القادمة من إدلب في مناطق عفرين".يذكر أن الفصائل السورية المسلحة التابعة لتركيا سبق أن أقدمت على توطين آلاف العوائل العربية القادمة من غوطة دمشق الشرقية ومناطق أخرى من سوريا، في عفرين بكوردستان سوريا، وسط مخاوف من إحداث تغيير ديموغرافي في هذه المنطقة الكوردية.وبعد سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين بكوردستان سوريا يوم الأحد 18/3/2018، بدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب وسرقة كل شيء، بدءاً من الدجاج والمواشي، وصولاً إلى السيارات والآليات الزراعية وأثاث ومحتويات المنازل، ومع انطلاق موسم الحصاد، بدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب المحاصيل الزراعية أيضاً، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب واضطهاد وخطف المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتها دون أي رادع.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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