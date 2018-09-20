2018/09/20 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر سيعمل المهاجم الجابوني إيمريك بيير أوباميانج تحت قيادة والده، في المنتخب الجابوني، عقب توليه مسئولية تدريب المنتخب بمهمة مشتركة.

المنتخب الجابوني، أعلن عن تعيين أوباميانج الأب البالغ 53 عامًا، ويشاركه دانيل كوزين في إدارة الفنية، عقب رحيل الإسباني جوزيه أنطونيو كاماتشو.

الاتحاد الجابوني أصدر بياناً: "بسبب أهمية الموقف الجاري، لقد قررنا تعيين إدارة مشتركة للمنتخب، لأنهم على علم بالكرة الجابونية والبيئة المحيطة بها، لذلك سيكون فرانسوا أوباميانج ودانيل كوزين مدريين فنيين، فيما سيكون فرانسوا أجيمسيا مدرباً عاماً".



اختيارات المحررين كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حوريا في دوري أبطال أفريقيا 2018 موعد مباراة الأهلي ضد الحزم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بطل ليفربول الجديد 🦸‍♂️🔴 pic.twitter.com/RGiuzleqqw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2018وأكمل البيان: "القادة الثلاثة للمنتخب الوطني يستحقون، نظراً لخبراتهم في اللعبة والمستويات الكبرى، ونقل القدرات الفنية للفريق، وستكون المهمة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون".

وتقع الجابون في المجموعة الثالثة في المركز الثالث، خلف مالي وبورندي، ويتذيل الترتيب منتخب جنوب السودان.

الفهود سيلتقون نظيره المالي في الجولة المقبلة، وعينهم على تحقيق الفوز من أجل التأهل للمسابقة.

بطل ليفربول الجديد 🦸‍♂️🔴 pic.twitter.com/RGiuzleqqw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2018ويعد لاعب أرسنال الحالي وبوروسيا دورتموند السابق، إيميريك بيير أوباميانج، قائد المنتخب والذي أصبح الهداف التاريخي برصيد 24 هدفًا.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والد أوباميانج مديراً فنيًا للمنتخب الجابوني) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والد أوباميانج مديراً فنيًا للمنتخب الجابوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).