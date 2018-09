دي روسي يجتاز توتي في تاريخ روما الأوروبي

2018/09/20 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترحقق دانيلي دي روسي قائد روما الإيطالي رقماً قياسياً في تاريخ النادي، بعد أن بات أكثر اللاعبين مشاركةً في دوري أبطال أوروبا بقميص الذئاب.

ووصل دي روسي إلى المشاركة رقم 58 في مباراة الأمس ضد ريال مدريد الإسباني، متفوقاً على قائد النادي التاريخي فرانشيسكو توتي صاحب 57 مشاركة.



جاء ذلك بعد اعتزال توتي في صيف 2017، حيث بلغ روما نصف نهائي النسخة التالية، الأمر الذي منح دي روسي وفرة في المشاركات الأوروبية.

©️ | 58 apps | Daniele De Rossi👑 | 57 apps | Francesco Totti3⃣ | 38 apps | Christian PanucciDaniele De Rossi has now played more @ChampionsLeague games for #ASRoma than any other player.



⭐️🐺⭐️ pic.twitter.com/aQCuHtoImN

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 20, 2018في الإطار ذاته يأتي كريستيان بانوتشي في المركز الثالث، وله 38 مشاركة فقط.

وكان روما قد خسر أمام ريال مدريد على ملعب الأخير سانتياجو بيرنابيو بثلاثة أهداف دون رد، في مستهل مشواره بدور المجموعات للنسخة الجديدة.

وكان روما قد حقق عودة تاريخية في ربع النهائي النسخة الماضية ضد برشلونة، بالفوز 3-0 إياباً بعد خسارة الذهاب 4-1، بينما سقط أمام ليفربول (7-6 بمجموع المباراتين)، حيث خسر ذهاباً 5-2 وفاز إياباً 4-2.





