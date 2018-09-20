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2018/09/20 | 22:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو – أربيل أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، فتح تحقيق في واقعة طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقه يوفينتوس الإيطالي أمام فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا. ووفقاً لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، فإن "القرار النهائي من قبل لجنة الانضباط سيصدر في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري". وتلقى رونالدو البطاقة الحمراء في مباراة يوفينتوس، أمس الأربعاء، أمام فالنسيا في الدقيقة 29 في المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين دون رد. وانهمر رونالدو بالبكاء أثناء خروجه من أرضية الملعب، ليلعب يوفينتوس منذ الدقيقة 29 بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي في صفوف يوفينتوس إلا أنه لم يتأثر بذلك، ونجح في حسم النقاط الثلاث لصالحه.

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