ناسا تكتشف كوكبين شبيهين بالأرض

2018/09/20 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن التلسكوب “TESS” التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، من اكتشاف كوكبين شبيهن بالأرض، دون تأكيد نهائي حول إمكانية وجود حياة عليهما.وكشفت ناسا بأن الكوكب “Pi Mensae c”، قد لا يكون مناسبا للحياة، إلا أن تأكيد ذلك سيتطلب المزيد من الأبحاث.

ويصنف الكوكب المُتكشف على أنه “نجم ثانوي قزم”، أصفر اللون، ويبعد عن مجموعتنا الشمسية مسافة 60 سنة ضوئية، ويمتد العام فيه لمدة 6.27 أيام.

وإلى جانب هذا الكوكب، اكتشف التلسكوب وجود كوكب آخر أطلق عليه اسم “Pi Mensae b”، يعادل حجمه 10 أضعاف حجم المشتري، وتتكون السنة من 2100 يوم، وفق ما نقل موقع CNET.

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